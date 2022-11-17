Особняк мечты с семью туалетами: Как выглядит новый дом Пашу и певицы Ханны за полмиллиарда рублей

Певица Ханна и её супруг, генеральный директор Black Star Павел Курьянов (Пашу) наконец-то переехали в особняк, на строительство которого ушло четыре года. Теперь артистка проводит подписчикам рум-туры и рассказывает, что к чему в новом доме, который получился "таким, каким его представляли" Ханна и Пашу.

Я помню, как шесть лет назад смотрела дорогие интерьерные журналы, смотрела на похожие дома и думала, какие же счастливые люди там живут, так вообще бывает?)) Безусловно, с милым рай и в шалаше, и мы были суперсчастливы в нашей съёмной квартире с жёлтыми полами))), но как же круто, когда вы ставите общую цель, у вас общая мечта, и вы изо дня в день работаете вместе, чтобы её осуществить!!!! И вот, спустя четыре года, эта картинка реальна! Ханна Певица, жена Пашу

По словам Ханны, всё в доме подобрано и прожито от и до: каждая плитка, камень, дерево, дверная ручка, панель — словом, каждый сантиметр. "Каждое утро и ночь, перед сном, я благодарю Вселенную и Бога за ещё одну исполнившуюся мечту!!!!" — написала артистка. За время стройки семья Курьяновых увеличилась почти вдвое: дом начали возводить, когда Ханна была беременна дочкой Адрианой, а сейчас певица опять в интересном положении.

Певица Ханна и Пашу переехали в трёхэтажный особняк площадью 1600 квадратных метров. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

Сколько стоит дом певицы Ханны и гендиректора Black Star Павла Курьянова?

Новый особняк Ханны и Пашу уже обставлен всем необходимым, но певица продолжает закупать декор, в том числе и новогодний. К праздникам всё должно быть "как дома". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

По оценке специалиста по недвижимости Валентина Канциберова, стоит новый трёхэтажный особняк Пашу и Ханны около полумиллиарда рублей. Вероятно, дом площадью 1600 квадратных метров расположен в элитном посёлке "Миллениум Парк" на Новой Риге. "Приблизительная стоимость похожей недвижимости в том районе составляет 458 миллионов 998 тысяч рублей", цитирует Канциберова телеграм-канал "Звездач".

Как выглядит загородный дом Ханны и Пашу?

В новом доме певицы Ханны и гендира Black Star Пашу семь туалетов и собственный бассейн. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

Ханна с радостью принимает поздравления поклонников и советует всем верить в себя и свою мечту. Секрет успеха, которым поделилась артистка, лёгок и сложен одновременно: "Работайте нон-стоп, ставьте цели и идите к ним, несмотря ни на что!!! Благодарите за то, что имеете каждый день, но не забывайте, что мечты сбываются!!! И не бойтесь мечтать!!!!!" Ещё, конечно же, стоит не забыть прикупить денежное дерево.

Ханна провела рум-туры по новому особняку стоимостью почти 500 млн рублей, показав детскую, золотой туалет, свою спальню и бассейн. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

"У нас, по-моему, семь туалетов в доме, покажу вам пока один. Красивенький очень, очень красивый туалет. Тут ещё будет банкетка, ваза. <...> Такой красивый гостевой туалет у нас, золотишко", — смеясь, делится Ханна.

Новый дом площадью 1600 квадратных метров Пашу и Ханна строили четыре года. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

Подруги и подписчицы поздравляют Ханну в комментариях. "Ураааа❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Поздравляю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Переживала за процесс ремонта больше, чем за свою жизнь 😂😂😂😂🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — заметила визажистка Гоар Аветисян. "Крутооооо🙌❤️🔥 Поздравляю 🙏🏻♥️ Когда мечты сбываются — это очень вдохновляет и мотивирует 🔥, а ещё стройка — хорошая проверка на прочность отношений 👌🏻", "Как трогательно всё описали. Поздравляю вас с новосельем 💫", "Поздравляю 😍🔥 Получилось идеально!".