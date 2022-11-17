Этот простой способ поможет вычислить идеального партнёра по дате рождения

В погоне за идеалами, руководствуясь фантазиями, многие девушки выбирают в спутники жизни не своих мужчин. Отвлёкшись на эффектную внешность или богатство избранника, легко забыть о предназначении кавалера в отношениях. Он должен любить вас настоящую, а вы — его. Никакие богатства, подарки и ежедневные букеты не помогут стать счастливой с неправильным человеком. Но как узнать, какой избранник нужен именно вам? Для этого стоит обратиться к одной эзотерической практике и подробно рассмотреть даты рождения — вашу и его. Все подсказки судьбы зашифрованы, и нужно лишь научиться правильно их толковать. В чём мы и поможем.

Чтобы найти идеального мужчину, способного вас осчастливить, стоит обратиться к нумерологии — науке, которая занимается изучением чисел и их воздействием на судьбу человека. Поэтому первым делом нужно узнать своё число судьбы. Как это сделать? Всё довольно просто: сложите цифры из даты рождения, пока не получится простое число.

Совместимость в любви легко вычислить с помощью чисел. Фото © Shutterstock

Например, 03.05.1899. Выходит следующее: 0 + 3 + 0 + 5 + 1 + 8 + 9 + 9. Получаем какое-то абстрактное число, в данном случае это 35. Теперь его нужно упростить, то есть сложить 3 и 5. Получаем 8. Но, напоминаем, складывать нужно до тех пор, пока не увидишь простое число, то есть от одного до девяти. Поэтому, если у вас вышло 10, 11 и выше, адаптируем до конечного результата. Например, 10 — 1 + 0, в итоге получится 1. Это и есть ваше число судьбы, по которому можно определить характер и предстоящие жизненные испытания.

Теперь по такой же технике нужно рассчитать число судьбы возлюбленного или мужчины, с кем хотели бы в ближайшее время построить отношения. Наверняка вы замечали, что к определённым людям испытываете невероятное притяжение, хотя при первом знакомстве они могли совершенно не понравиться. А вот с теми, кого считали своей второй половинкой, быстро становилось скучно, пропадал интерес. Такое может случиться, если по числу судьбы мужчина вам не пара. Какой-то кавалер подойдёт идеально, а другие совершенно точно с вами несовместимы.

Совместимость в любви и браке по дате рождения мужчины

Итак, вы, согласно инструкциям, узнали число судьбы интересующего вас парня. Теперь пришло время расшифровать каждое из значений, чтобы понять, что ждёт вас с конкретным вариантом. Если вдруг под идеальную совместимость в любви и браке предмет грёз не подпадает, не расстраивайтесь! При искреннем желании и работе над отношениями вы с партнёром сможете добиться гармонии. А информация про его число судьбы станет отличной подсказкой, как счастливо жить рядом с этим мужчиной. Итак, как расшифровать число судьбы?

Если у мужчины число судьбы 1

Вам очень повезло, если у парня число судьбы 1! Обладатели единицы — волевые мужчины, прирождённые лидеры. Они способны реализовать даже самые сложные сценарии и идеи, что позволяет быть настоящим авторитетом в глазах окружающих. Такой кавалер умеет расположить и влюбить любую женщину. Он романтик, но иногда ведёт себя безрассудно, испытывая очень сильные чувства. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 3 и 5.

Если у мужчины число судьбы 2

Избранник с числом судьбы 2 отличается общительностью. Такой партнёр всегда найдёт компромисс и разговорами решит практически любую проблему. Может быть хитрым, но это лишь способ защиты от конфликтов, которые он ненавидит. Мужчина-"двойка" достаточно доверчив, верит второй половинке и честен с ней. В тяжёлых семейных ситуациях способен выступить в роли психолога, помогает близким найти себя. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 8 и 9.

Если у мужчины число судьбы 3

Мужчины с числом судьбы 3 часто становятся душой компании. Фото © Freepik

Считается, что люди с "тройками" — любимчики судьбы. Если у вашего партнёра или возлюбленного как раз такое число, это значит, что он обаятелен и лёгок на подъём. Этому человеку везёт практически в любых делах, за которые он берётся. Мужчина с числом судьбы 3 легко станет душой компании, потому как открыт к общению. У него много воздыхательниц, что иногда может стать причиной для ревности со стороны его избранницы. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 5 и 7.

Если у мужчины число судьбы 4

Мужчины, отмеченные числом судьбы 4, чаще всего трудоголики. Это самые надёжные партнёры по бизнесу или коллеги. Отличаются пунктуальностью, практичностью и стабильностью. Кавалер с четвёркой окажется хорошим отцом, потому как изначально нацелен на семью. Возможно, супруга будет обделена цветами без повода или романтическими ужинами в ресторанах, но такой мужчина всегда покажет любовь и привязанность действиями. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 1, 8 и 7.

Если у мужчины число судьбы 5

У вашего возлюбленного числом судьбы оказалась пятёрка? Значит, вы точно с ним не соскучитесь. Фото © Freepik

Ваш возлюбленный — "отличник"? Значит, вы точно с ним не соскучитесь. Это число судьбы достаётся активным мужчинам, любящим риск и подвижность. Прирождённые путешественники, кто не может долго засиживаться на одном и том же месте. Кавалер с числом судьбы 5 способен вскружить голову даме самыми красноречивыми комплиментами. Вот только из-за любви к свободе долгое время может не решаться на серьёзные отношения. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 1, 3, 7.

Если у мужчины число судьбы 6

Люди с шестёркой предназначены для руководства и наставничества. Такой мужчина в отношениях проявит себя как лидер, способный решить любую проблему возлюбленной. Он надёжный и сильный морально, именно про таких говорят — "как за каменной стеной". В то же время партнёр с цифрой 6 — подопечный Венеры, планеты любви. Что делает его искусным любовником и мастером флирта. Идеально сочетается с числом судьбы женщины 2.

Если у мужчины число судьбы 7

Мужчина, кому досталось число судьбы 7, может казаться отстранённым одиночкой. Отчасти ему и правда комфортнее находиться в компании одного-двух друзей, чем в шумной толпе непонятных знакомых. Избранник с этой цифрой всегда стремится к новым знаниям. Такой личности может быть очень трудно выражать привязанность словами любви напрямую. Скорее всего, мужчина будет намекать на чувства достаточно странными способами: пересказывая мифы о влюблённых, исторические свадебные ритуалы и всё в этом духе. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 3 и 5.

Если у мужчины число судьбы 8

Персона-"восьмёрка" — это настойчивый, властный и амбициозный человек. Фото © Freepik

Если хотите оказаться рядом с человеком, кто всегда при деньгах, как, например, мужчины с этими именами, стоит искать парня с числом судьбы 8. Такие обладают прекрасными организаторскими способностями и тонкой интуицией, помогающей найти верных соратников. Персона-"восьмёрка" — это настойчивый, властный и амбициозный человек, предпочитающий доминировать в отношениях. Не любит женщин, кто охотится за его кошельком, поэтому чаще обращает внимание либо на скромниц, либо на уже состоявшихся дам. Идеально сочетается с числами судьбы женщины 2 и 6.

Если у мужчины число судьбы 9