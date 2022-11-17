Барышников получил медаль Королевской академии танца из рук жены Карла III

Жена короля Великобритании Карла III королева-консорт Камилла наградила 74-летнего балетмейстера Михаила Барышникова медалью Королевской академии танца. Согласно информации на сайте академии, церемония прошла в среду в Букингемском дворце. Барышников стал лауреатом премии за "огромный вклад в балетное искусство и мир танца". По словам её величества, "никто не заслуживает этой награды больше", чем Барышников.

Медаль, которая носит имя королевы Елизаветы II, — это высшая награда британской академии, учреждённая по случаю коронации матери Карла III в 1953 году. Сама академия была создана в 1920 году. В ней готовят и аттестуют танцоров, а также преподавателей балета. Сейчас в ней состоит свыше 14 тысяч членов из 79 стран.

"Я крайне польщён возможностью принять из рук Её Величества королевы-консорта Премию коронации Елизаветы II, присуждённую мне Королевской академией танца. Настоящая честь попасть в столь впечатляющий список лауреатов. Я горжусь тем, что работал со многими из них и могу называть их своими друзьями", — заявил Барышников.

По словам президента академии Дарси Басселл, Барышников вдохновил множество молодых и амбициозных исполнителей по всему миру, никогда не боялся стремиться к художественному самовыражению, а также проявил свои таланты в актёрском мастерстве, кино, телевидении, документалистике и так далее. Басселл подчеркнула, что для неё большой честью было вручать эту награду.