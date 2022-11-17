Опрос показал, насколько россияне доверяют врачам

Почти треть россиян (29%) не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем. Такие данные были получены в рамках исследования, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu. Лайф ознакомился с результатами опроса.

41% респондентов рассказали, что консультируются с медиками по любым вопросам, будь то лёгкая простуда или какой-либо более серьёзный недуг. Пятая часть респондентов посещают поликлиники крайне редко, только если что-то беспокоит. Ещё 12% регулярно проходят медицинские обследования для профилактики.

"Что интересно: 56% респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство россиян (54%) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании. Несмотря на то что россияне по большей части регулярно посещают специалистов, далеко не все следуют их рекомендациям. Так, почти половина респондентов (45%) следуют предписаниям врачей частично, а 21% назначают себе лечение самостоятельно", — рассказали эксперты.

Аналитики связывают такое поведение с тем, что пациенты предпочитают использовать что-то привычное, пренебрегая некоторыми рекомендациями специалистов.

Четверть респондентов доверяют врачам только в частных медицинских центрах. Треть имеют одинаковый уровень симпатии как к государственным, так и к платным клиникам. А 20% прислушиваются к советам окружающих и информации в Интернете. На статистику обращений повлиял и негативный опыт. Более трети опрошенных моложе 35 лет именно из-за этого стали реже обращаться к врачам, а 46% респондентов старше 35 лет продолжают регулярно посещать специалистов, несмотря ни на что. Таким образом, можно сказать, что регулярность посещения медиков зависит также от возраста.