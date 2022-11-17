Россиянам объяснили, почему опасно покупать разблокировку приложений

Опасно покупать у частных лиц или даже компаний услугу по разблокировке или переносу на смартфоны приложений банков, которые были удалены из App Store. Это может обернуться кражей личных данных или установкой вредоносного ПО на телефон. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

В интервью газете "Вечерняя Москва" он подчеркнул, что нельзя переводить предоплату, заказывая подобные услуги, так как можно остаться без денег. По словам эксперта, удалённое из App Store приложение очень просто скачать. Достаточно зайти в аккаунт iCloud и выгрузить приложение оттуда.

Также Вакулин напомнил, что перед тем, как передать телефон кому-то, нужно удалить либо перенести личные фотографии, чтобы защитить их от копирования. В противном случае нельзя будет проконтролировать действия другого человека, который может скачать фотогалерею и скопировать на другой носитель. А чтобы после удаления фото нельзя было восстановить из резервной копии, Вакулин посоветовал и вовсе выйти из iCloud. По его словам, личную информацию могут украсть и из телефонных заметок.

"Многие люди оставляют в заметках пароли от социальных сетей. Человек, который будет устанавливать приложения, может украсть личную информацию пользователя и воспользоваться ею в корыстных целях. В данном случае нужно почистить телефон и установить двухфакторную аутентификацию", — пояснил эксперт.

Он добавил, что мошенники могут установить на смартфон не заказанные заблокированные приложения, а вредоносные программы и вирусы, пользуясь программами удалённого доступа.