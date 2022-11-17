Роналду объяснил, зачем хранит дома прах умершего новорождённого сына
Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хранит дома прах умершего новорождённого сына. В интервью The Sun он объяснил причину.
"У меня есть маленькая часовня, там я и храню своих папу и сына. Я каждый раз разговариваю с ними, они рядом со мной. Знаете, они помогли мне стать лучше как человек и личность, быть лучшим отцом", — пояснил Роналду.
Речь идёт об одном из двух детей, которых родила подруга футболиста Джорджина Родригес. В результате родов выжил только один малыш.
Ранее английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" опубликовал официальное заявление после скандального интервью нападающего Криштиану Роналду, который заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, и рассказал о предательстве со стороны манкунианцев.