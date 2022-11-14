Криштиану Роналду может лишиться £1 млн за слова о предательстве "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" опубликовал официальное заявление после скандального интервью нападающего Криштиану Роналду, который заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, и рассказал о предательстве со стороны манкунианцев.

"Клуб предоставит свой ответ после того, как будут рассмотрены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплочённости, которые формируются среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Манчестер Юнайтед".

По данным портала Metro, скандальное интервью португальского нападающего может обойтись ему в кругленькую сумму. Издание отмечает, что "Юнайтед" намерен оштрафовать Роналду на один миллион фунтов стерлингов. Отметим, что для португальца это уже второй штраф за последний месяц. Не так давно он был вынужден пополнить казну клуба из-за того, что отказался выходить на поле в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".