Теннисист Рублёв обыграл Медведева на старте Итогового турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над пятой ракеткой мира, соотечественником Даниилом Медведевым в первом матче Красной группы Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Встреча продлилась почти два с половиной часа и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва. Спортсмены первый раз за год встречаются на корте, всего у них было шесть встреч. Для Рублёва это вторая победа над Медведевым, до этого он обыграл соперника в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в США в 2021 году.
Теннисисты выступают в одной группе вместе с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом, встреча между которыми пройдёт позже. В следующем матче Рублёв сыграет против Джоковича, Медведев — против Циципаса. Игры состоятся 16 ноября.
Ранее Лайф писал, что самая молодая первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с итогового турнира ATP. Соревнования начались 13 ноября в Турине и продлятся до 20 ноября.
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ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON, © ТАСС / AP / Michel Euler