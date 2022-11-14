Теннисист Рублёв обыграл Медведева на старте Итогового турнира ATP

Встреча продлилась почти два с половиной часа и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва. Спортсмены первый раз за год встречаются на корте, всего у них было шесть встреч. Для Рублёва это вторая победа над Медведевым, до этого он обыграл соперника в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" в США в 2021 году.