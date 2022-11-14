Блогера оштрафовали на 80 тысяч за фото со спущенными штанами на фоне Спаса на Крови

Санкт-Петербургский суд назначил 80 тысяч рублей штрафа блогеру Андрею Курдову за провокационное фото на фоне храма Спаса на Крови. Об этом сообщает в Telegram Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, блогер сделал снимок на фоне храма "с целью исполнения преступного умысла, направленного на совершение публичных действий, выражающих неуважение к обществу, совершённых в целях оскорбления чувств верующих путём глумления на фоне культового здания". Приятели сфотографировались обнажёнными ниже пояса, при этом Курдов повернулся спиной, а его друг сделал фото анфас.