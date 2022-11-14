НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 15:58

Блогера оштрафовали на 80 тысяч за фото со спущенными штанами на фоне Спаса на Крови

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Неизданное | Санкт-Петербург"</a></p>

Фото © VK / "Неизданное | Санкт-Петербург"

Санкт-Петербургский суд назначил 80 тысяч рублей штрафа блогеру Андрею Курдову за провокационное фото на фоне храма Спаса на Крови. Об этом сообщает в Telegram Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, блогер сделал снимок на фоне храма "с целью исполнения преступного умысла, направленного на совершение публичных действий, выражающих неуважение к обществу, совершённых в целях оскорбления чувств верующих путём глумления на фоне культового здания". Приятели сфотографировались обнажёнными ниже пояса, при этом Курдов повернулся спиной, а его друг сделал фото анфас.

"Иногда это просто чушь": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов и шутках стендаперов

"Иногда это просто чушь": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов и шутках стендаперов

Напомним, двух подростков, снявших штаны у Спаса на Крови в Петербурге, задержали в ноябре 2021 года. При этом провокационная фотография была сделана ещё летом. Снимок был опубликован в соцсетях, но позже авторы удалили пост.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров