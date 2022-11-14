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14 ноября, 15:50

В честь Шольца в Сингапуре назвали орхидею

В честь канцлера Германии Олафа Шольца в Сингапуре назвали орхидею. Своё новое имя цветок получил в ходе встречи немецкого лидера с премьером Ли Сяньлуном. Об этом пишет агентство DPA.

Канцлер лично водрузил табличку с именем нового растения. Теперь оно называется так: "Ренантера Олаф Шольц". Отметим, что в Сингапуре существует специальная традиция называть орхидеи в честь приехавших в страну лидеров разных стран.

"Честно говоря, я стал политиком не для того, чтобы растение было названо в мою честь, но тем не менее для меня это большая честь", — отметил Шольц.

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Впрочем, в самой Германии Олафу Шольцу совсем не до цветов. Как рассказывал Лайф, жители страны обвинили его в издёвках над людьми после его неудачной шутки про энергетический кризис в стране.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Артур Белкин

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