В честь Шольца в Сингапуре назвали орхидею

В честь канцлера Германии Олафа Шольца в Сингапуре назвали орхидею. Своё новое имя цветок получил в ходе встречи немецкого лидера с премьером Ли Сяньлуном. Об этом пишет агентство DPA.

Канцлер лично водрузил табличку с именем нового растения. Теперь оно называется так: "Ренантера Олаф Шольц". Отметим, что в Сингапуре существует специальная традиция называть орхидеи в честь приехавших в страну лидеров разных стран.

"Честно говоря, я стал политиком не для того, чтобы растение было названо в мою честь, но тем не менее для меня это большая честь", — отметил Шольц.