Владелица сети "Андерсон" сообщила о масштабных проверках в своих кафе
Полиция и налоговые органы сегодня проводят внеплановые проверки в семейных кафе сети "Андерсон". Об этом рассказала Лайфу владелица бизнеса Анастасия Татулова, допустив, что эта "операция против её бизнеса".
В кафе "Андерсон" прошли обыски. Видео © t.me / SHOT
"Сегодня в 17 московских кафе сети "Андерсон" пришли представители налоговых органов с обысками и постановлением о выемке. С апреля к сети поступило более 60 разнообразных налоговых запросов", — рассказала она Лайфу.
На публикуемых SHOT кадрах показаны проверки в трёх столичных точках. В одном из кафе проверяющий заклеивает объектив камеры наблюдения, в других — изучаются документы компании. По словам сотрудников "Андерсона", силовики также изымают рабочую технику: ноутбуки, телефоны, планшеты.
По заверению Татуловой, сеть исправно платит налоги и соблюдает законодательство. "К нам пришли, не объяснив, в чём мы виноваты", — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что с 20 октября сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" повышает цены на шесть позиций в меню на 5–10%. Как сообщили Лайфу в пресс-службе компании, это связано с ростом себестоимости продуктов.