Полиция и налоговые органы сегодня проводят внеплановые проверки в семейных кафе сети "Андерсон". Об этом рассказала Лайфу владелица бизнеса Анастасия Татулова, допустив, что эта "операция против её бизнеса".

В кафе "Андерсон" прошли обыски. Видео © t.me / SHOT

"Сегодня в 17 московских кафе сети "Андерсон" пришли представители налоговых органов с обысками и постановлением о выемке. С апреля к сети поступило более 60 разнообразных налоговых запросов", — рассказала она Лайфу.

На публикуемых SHOT кадрах показаны проверки в трёх столичных точках. В одном из кафе проверяющий заклеивает объектив камеры наблюдения, в других — изучаются документы компании. По словам сотрудников "Андерсона", силовики также изымают рабочую технику: ноутбуки, телефоны, планшеты.

По заверению Татуловой, сеть исправно платит налоги и соблюдает законодательство. "К нам пришли, не объяснив, в чём мы виноваты", — подчеркнула она.