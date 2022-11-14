ВСУ перестали выпускать мирных жителей из Херсона

Украинские солдаты не разрешают жителям Херсона, которые опасаются преследования со стороны киевского режима, уезжать из города. Об этом сообщила в разговоре с РИА "Новости" жительница города Алёшки, которая хотела встретить родственников с правого берега Днепра и пришла для этого на пристань.

"Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили", — рассказала женщина. Людей, пожелавших покинуть Херсон, вывозили на речных судах в город Алёшки, который находится на левом берегу.