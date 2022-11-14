ВСУ перестали выпускать мирных жителей из Херсона
Жители левого берега Днепра сообщили, что ВСУ не выпускают людей из Херсона
Украинские солдаты не разрешают жителям Херсона, которые опасаются преследования со стороны киевского режима, уезжать из города. Об этом сообщила в разговоре с РИА "Новости" жительница города Алёшки, которая хотела встретить родственников с правого берега Днепра и пришла для этого на пристань.
"Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили", — рассказала женщина. Людей, пожелавших покинуть Херсон, вывозили на речных судах в город Алёшки, который находится на левом берегу.
Ранее Лайф сообщал, что в Херсоне опасаются фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ. В британской прессе появилась информация о том, что такие мероприятия — по выявлению сотрудничавших с российской администрацией лиц — уже проводятся украинскими силовиками. Газета Daily Mail сообщила, что двух херсонцев привязали к столбу за пособничество России после прихода ВСУ, и даже опубликовала фото.
ТАСС / Сергей Мальгавко