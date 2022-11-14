ВСУ привязали двух жителей Херсона к столбу за пособничество России

После захода в город военнослужащих ВСУ как минимум двух жителей Херсона привязали к столбу, обвинив в коллаборационизме с российскими силами. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото Associated Press.

"Многие из тех, кто сотрудничал с русскими, <…> в последние несколько недель покинули город. Но этих двоих мужчин вчера задержали, и они ждали своей участи под охраной украинского военного", — говорится в публикации.

Впрочем, британское издание не особо возмущается такому наказанию и даже пытается его оправдать. В статье говорится, что у ВСУ есть опасения, что российские военные якобы остались в Херсоне, но могли переодеться в гражданскую одежду. Поэтому, по мнению автора Daily Mail, привязанные к столбам не должны вызывать сочувствия.