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14 ноября, 08:43

Певица из ЯНАО посвятила песню военнослужащим батальона "Кедр"

Певица Александра Гальцова из города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) посвятила песню "Возвращайтесь" военнослужащим батальона "Кедр". Видео опубликовано в группе "Губкинский" в соцсети "ВКонтакте".

В именном подразделении "Кедр" служат мобилизованные из ЯНАО, батальон имеет свой флаг и шевроны, в создании которых участвовали представители округа. Автором текста и музыки является популярная российская исполнительница Анита Цой.

"Возвращайтесь" — песня в исполнении Александры Гальцовой посвящается мобилизованным батальона "Кедр". Ребята, возвращайтесь, мы вас ждём", — говорится в публикации.

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VK / "Губкинский"

Ирина Фальке

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