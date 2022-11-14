Певица из ЯНАО посвятила песню военнослужащим батальона "Кедр"
Певица Александра Гальцова из города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) посвятила песню "Возвращайтесь" военнослужащим батальона "Кедр". Видео опубликовано в группе "Губкинский" в соцсети "ВКонтакте".
В именном подразделении "Кедр" служат мобилизованные из ЯНАО, батальон имеет свой флаг и шевроны, в создании которых участвовали представители округа. Автором текста и музыки является популярная российская исполнительница Анита Цой.
"Возвращайтесь" — песня в исполнении Александры Гальцовой посвящается мобилизованным батальона "Кедр". Ребята, возвращайтесь, мы вас ждём", — говорится в публикации.
Ранее российские артисты записали видео на песню SHAMAN, посвящённую защитникам страны. Композиция "Встанем" посвящена всем бойцам, которые в разные времена спасали Родину от врага.
VK / "Губкинский"