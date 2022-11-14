Путин планирует выступить с посланием парламенту до конца года

Президент России Владимир Путин планирует выступить с Посланием Федеральному собранию страны до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Окончательную дату, по его словам, в Кремле пока не утвердили.