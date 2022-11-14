Путин планирует выступить с посланием парламенту до конца года
Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
Президент России Владимир Путин планирует выступить с Посланием Федеральному собранию страны до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Окончательную дату, по его словам, в Кремле пока не утвердили.
"По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всём сообщим", — сказал Песков.
На прошлой неделе Песков сообщил, что работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Вместе с тем Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году могут быть объединены.