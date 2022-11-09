Песков раскрыл, от чего зависит проведение прямой линии Путина и послания парламенту

Проведение прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами страны, а также оглашение Послания Федеральному собранию будет зависеть от графика российского лидера. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на мероприятии общества "Знание".

"Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем", — сказал он.

Песков отметил, что Кремль будет информировать о планах.