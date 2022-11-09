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9 ноября, 10:03

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске Запорожской области. Националисты планировали уничтожить трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил представитель спецслужб.

"Оперативники задержали и допросили националистов, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы", — цитирует источник ТАСС.

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А в начале октября правоохранителям удалось задержать в Бердянске украинского военного, который готовил теракты и диверсии в Запорожской области, а также планировал заниматься наведением и корректировкой огня ВСУ.

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Александра Вишнякова

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