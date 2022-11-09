Диетолог рассказала, как подготовить организм к Рождественскому посту

Сорокадневный Рождественский пост в 2022 году начнётся 28 ноября. Согласно церковным канонам, в этот период ограничения в питании самые строгие — а значит, сильно меняется привычный рацион. В этом случае лучше подготовить организм заранее, ведь многие важные витамины находятся в продуктах животного происхождения, от которых в пост нужно отказаться. О том, как это сделать без вреда для здоровья, в беседе с Лайфом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Врач отметила, что одним из важных для человека элементов является белок животного происхождения. Он содержится в мясе, птице и молочных продуктах. Это вещество также считается строительным материалом для всех клеток в организме человека, а потому крайне необходимо, чтобы его доля в суточном рационе составляла не менее 30%, подчеркнула наша собеседница. В связи с этим, по её словам, до поста следует принимать ряд поливитаминных препаратов.

"Во время поста может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов — А, D. Витамин А может быть в форме ретиноида, а может быть в форме бета-каротина. Источником бета-каротина являются продукты растительного происхождения, окрашенные в жёлтый, оранжевый цвет. Это морковь, тыква, манго, жёлтый перец и многие другие. Проблема в том, что генетически у большинства европейцев нарушено превращение бета-каротиноидов в ретинол. Поэтому всё-таки лучше витамин А употреблять в форме ретинола, который содержат как раз продукты животного происхождения: желтки яиц, жирные молочные продукты, например сливочное масло, твёрдые сыры, говяжья или куриная печень", — пояснила специалист.

По словам врача, витамин D также содержится в продуктах животного происхождения. К примеру, в жирной морской рыбе, икре, твёрдом сыре и яичных желтках. Как отметила Лушникова, жирорастворимые витамины имеют серьёзное преимущество: они накапливаются в жировых тканях, не так интенсивно вымываясь из организма. Поэтому ими важно запастись перед постом.

Кроме того, в организм в обязательном порядке должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которые необходимы для работы буквально всех клеток. У европейцев, как указала собеседница, эти кислоты так же, как и жирорастворимые витамины, лучше усваиваются из продуктов животного происхождения. Поэтому не стоит забывать есть рыбу в определённые дни поста, когда она разрешена. Кроме того, из-за ограничений в питании может наступить дефицит водорастворимого витамина В12. Источником данного элемента также являются продукты животного происхождения.

"Приём поливитаминных препаратов нужно начинать ещё до начала поста, то есть уже сейчас, если вы планируете в конце ноября войти в пост. И сейчас ваше питание должно быть обязательно полноценным. Если хотите сохранить здоровье, молодость и бодрость, надо позаботиться об этом заранее", — добавила медик.