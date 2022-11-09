Идеальный мужчина: 7 причин, почему женщины без ума от Серкана Болата из "Постучись в мою дверь"

Женщины со всего мира, в том числе и из России, с выходом турецкого сериала "Постучись в мою дверь" влюбились в главного героя по имени Серкан Болат в исполнении Керема Бюрсина. Что такого особенного в личности бизнесмена, что заставляет женщин сходить по нему с ума и желать такого же себе в мужья? Оказалось, у Серкана есть полный набор качеств, которые прекрасный пол считает идеальными.

Всегда держит слово

Серкан Болат в исполнении актёра Керема Бюрсина. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Одно из самых достойных качеств в мужчине, по мнению прекрасных дам, — умение держать слово. Либо не давать обещаний, либо сделать всё для их исполнения. Серкан Болат как раз образцовый пример. Перед отъездом в Италию он пообещал Эде всегда выбирать только её. Кому не понравится мужчина, который достойно себя ведёт?

Стильно одевается и следит за собой

Серкан Болат. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Ещё один особый плюс — стиль молодого бизнесмена. Серкан из сериала "Постучись в мою дверь" прекрасно подбирает наряды, но при этом не выглядит вычурно. Чистая, глаженая одежда, аксессуары, запах одеколона всегда при нём. К тому же главный герой предпочитает костюмы-тройки, к которым большинство представительниц прекрасного пола питает особую слабость. На Серкана Болата приятно смотреть, возможно, из-за этого он и популярен.

Серкан Болат всегда поддержит любимую

Серкан Болат и Эда. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Отличное качество, которому стоит поучиться некоторым мужчинам, — умение поддержать любимую женщину. Девушки намного эмоциональнее, и ряд вещей им может показаться настоящей катастрофой, даже если партнёр считает их пустяковыми. Но важно в критический момент оказаться рядом с избранницей и поддержать её, обнять, утешить. Серкан Болат отлично справляется с ролью внимательного спутника Эды Йылдыз.

Ради близких и семьи готов меняться

Серкан Болат. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Взрослого человека, кто привык жить по собственным правилам, ничто не может заставить измениться, если только он сам не захочет. Желание Серкана показаться в глазах любимой другим достойно уважения и восхищения. Ведь не каждый мужчина способен проявить гибкость нрава и характера. Главный герой учится на своих ошибках, делает выводы и иначе ведёт себя с возлюбленной, чтобы Эде было комфортно. Редкий случай, когда парень не заставляет девушку меняться ради него, а сам прилагает усилия.

Серкан — настоящий романтик

Серкан Болат и Эда. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Определённо, Серкан Болат завоевал женские сердца и из-за романтичности. Главный герой сериала "Постучись в мою дверь" прекрасно понимает, что может нравиться противоположному полу. Отвести даму посмотреть на ночное небо или искупаться в водопаде — ваш мужчина такое проделывал на свиданиях? Несмотря на показную отстранённость и даже холодность, горячее и любящее сердце часто толкало Серкана на романтичные жесты, которые Эда не могла не замечать.

Болат умный, образованный и умеет зарабатывать

Серкан Болат. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"

Ум, как сказала придуманная Конаном Дойлем Ирэн Адлер, это новая сексуальность. Образованный, начитанный Серкан Болат покоряет женщин не только внешностью и поступками, но и речами. Приятно находиться рядом с человеком, кто способен обсуждать абсолютно разные вещи. Возможно, сначала Эда заметила в будущем возлюбленном именно его образованность. К тому же главный герой "Постучись в мою дверь" — отличный бизнесмен и умеет зарабатывать деньги. Что тоже можно записать в плюсы.

Серкан Болат — красавчик

Серкан Болат. Кадр © "Постучись в мою дверь". Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / "Кинопоиск"