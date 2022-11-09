Киану Ривз вернётся к роли Джона Уика в спин-оффе "Балерина"

Американский актёр Киану Ривз вновь появится на экранах в роли наёмника Джона Уика, однако не в очередном продолжении одноимённой франшизы, а в спин-оффе картины под названием "Балерина". Об этом сообщает издание Collider.

Известно, что съёмки фильма уже начались, они проходят в Праге. Съёмочную площадку Киану Ривз разделит с актрисой Аной де Армас, которая сыграет главную роль, британским актёром Иэном Макшейном и другими. Режиссёром "Балерины" выступил Лен Уайзман, обязанности сценариста взял на себя Шей Хаттен.

Картина станет вторым спин-оффом франшизы "Джон Уик", ведь уже вскоре состоится релиз сериала "Континенталь", события которого будут разворачиваться вокруг Уинстона — владельца отеля, название которого и послужило названием для картины.