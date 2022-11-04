В Warner Bros. заявили, что хотят больше фильмов о Гарри Поттере

Гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что хочет больше фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, отмечая, что глава компании намерен сосредоточиться на франшизах, в том числе фильмах о волшебнике, однако для создания новых картин необходимо согласие автора Джоан Роулинг.

"У нас не было фильмов о Супермене уже 13 лет. Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы о Гарри Поттере принесли большую прибыль Warner Bros. за последние 25 лет", — отметил Заслав в беседе с инвесторами.

Добавим, что Warner Bros. с 2001 по 2011 год создала восемь фильмов о Гарри Поттере, которые собрали в мировом прокате 7,7 миллиарда долларов.