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3 ноября, 12:03

Фанаты "Гарри Поттера" завалили носками могилу Добби в Уэльсе, создав угрозу экологии

Фанатов "Гарри Поттера" призвали не оставлять носки на могиле эльфа Добби в Уэльсе

Национальный фонд Уэльса призвал фанатов Гарри Поттера не оставлять носки на пляже у мемориала одного из самых известных героев франшизы — эльфа Добби. Об этом пишет Timeout.

Съёмки фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" проходили на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пембрукшир. В одной из сцен пожирательница смерти Беллатриса Лестрейндж наносит Добби смертельное ранение в доме Малфоев, однако тот успевает перенести героев из опасности на этот пляж, где погибает на руках у Гарри.

Фанаты создали на том месте импровизированные мемориальные надгробия с надписью "Здесь лежит Добби, свободный эльф" и теперь приносят туда носки, ведь, согласно сюжету, именно благодаря этому предмету Добби стал свободным.

Груда носков на мемориале эльфу Добби. Фото © Twitter / Jane Stalker

Груда носков на мемориале эльфу Добби. Фото © Twitter / Jane Stalker

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В последние годы, по данным специалистов фонда, эта территория испытывает антропогенное воздействие. Были организованы публичные консультации по сносу могилы и переноса её в более безопасное для окружающей среды место, однако в итоге было принято решение оставить её, но посетителей призвали ничего не оставлять после себя, ведь носки и безделушки могут попасть в море и подвергнуть риску дикую природу.

Пляж является охраняемой законом природоохранной зоной и домом для множества диких животных, включая ящериц, редких наземных гнездящихся птиц, больших серых тюленей и одной из самых больших популяций морских птиц в мире.

Для ограничений возможного загрязнения фонд введёт плату за парковку и создаст место для паркинга на близлежащей ферме, а средства пойдут на природоохранные работы.

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Ранее Лайф писал, что дневники Алана Рикмана пролили свет на то, почему он не бросил роль Снейпа, несмотря на рак. Например, в 2006 году актёр писал, что предоперационная похожа на съёмочную площадку, ничто в ней не кажется реальным.

Обложка ©

Harrypotter.fandom.com

Артур Лапсаков

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