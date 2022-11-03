Фанаты "Гарри Поттера" завалили носками могилу Добби в Уэльсе, создав угрозу экологии

Национальный фонд Уэльса призвал фанатов Гарри Поттера не оставлять носки на пляже у мемориала одного из самых известных героев франшизы — эльфа Добби. Об этом пишет Timeout.

Съёмки фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" проходили на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пембрукшир. В одной из сцен пожирательница смерти Беллатриса Лестрейндж наносит Добби смертельное ранение в доме Малфоев, однако тот успевает перенести героев из опасности на этот пляж, где погибает на руках у Гарри.

Фанаты создали на том месте импровизированные мемориальные надгробия с надписью "Здесь лежит Добби, свободный эльф" и теперь приносят туда носки, ведь, согласно сюжету, именно благодаря этому предмету Добби стал свободным.

Груда носков на мемориале эльфу Добби. Фото © Twitter / Jane Stalker

В последние годы, по данным специалистов фонда, эта территория испытывает антропогенное воздействие. Были организованы публичные консультации по сносу могилы и переноса её в более безопасное для окружающей среды место, однако в итоге было принято решение оставить её, но посетителей призвали ничего не оставлять после себя, ведь носки и безделушки могут попасть в море и подвергнуть риску дикую природу.

Пляж является охраняемой законом природоохранной зоной и домом для множества диких животных, включая ящериц, редких наземных гнездящихся птиц, больших серых тюленей и одной из самых больших популяций морских птиц в мире.