Житель Самары зарезал "мисс полиция" из-за отказа познакомиться в ночном клубе

Житель Самары зарезал сотрудницу полиции за отказ познакомиться в ночном клубе. Убитой оказалась инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Я. Она дважды участвовала в конкурсе "Мисс самарская полиция" — один раз побеждала в номинации "Мисс улыбка", один раз выиграла главный приз. У женщины остался 10-летний ребёнок.

Всё произошло рано утром 2 ноября в местном клубе "Карамболь". Злоумышленник вместе с приятелем попытались познакомиться с женщиной и её подругой, однако кавалеры получили отказ. Молодые люди, судя по всему, сдаваться не привыкли и решили подкараулить дам на улице. Когда женщины вышли, то подозреваемый схватил Ирину за руку, за что та дала ему пощёчину. После этого мужчина схватил нож и нанёс жертве смертельные ранения, а затем сел в автомобиль и скрылся.

На следующий день подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался Роман К. 1989 года рождения. По нашим данным, ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время следствие выступит в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

Подозреваемый Роман К. Фото © LIFE

"В настоящее время Советским МСО СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.