Кириенко: НКО из Донбасса подали заявки на конкурс президентских грантов 2023 года
На участие в конкурсе президентских грантов 2023 года подали заявки социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас сейчас на конкурс на 2023 год уже принято 10 615 проектов из 87 регионов страны, то есть у нас присоединились ещё Донецкая и Луганская народные республики", — сообщил он по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
По словам Кириенко, не подали заявки Запорожская и Херсонская области. Дело в том, что их некоммерческим организациям нужно ещё набраться опыта. Для них сейчас проводятся отдельные программы обучения. При этом в пресс-службе Фонда президентских грантов подчеркнули, что некоммерческие организации из этих двух областей участвуют в партнёрских проектах, которые представили юридические лица из других регионов.
О том, что НКО из Донбасса к 2023 году смогут подавать заявки на президентские гранты напрямую, Сергей Кириенко заявил ещё в июне 2022 года. По его словам, президент РФ Владимир Путин тогда поставил задачу, согласно которой жители республик должны иметь доступ ко всем инструментам социальной поддержки и развития, которые существуют для россиян.
ТАСС / Михаил Терещенко