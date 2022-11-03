Кириенко: НКО из Донбасса подали заявки на конкурс президентских грантов 2023 года

На участие в конкурсе президентских грантов 2023 года подали заявки социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас сейчас на конкурс на 2023 год уже принято 10 615 проектов из 87 регионов страны, то есть у нас присоединились ещё Донецкая и Луганская народные республики", — сообщил он по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

По словам Кириенко, не подали заявки Запорожская и Херсонская области. Дело в том, что их некоммерческим организациям нужно ещё набраться опыта. Для них сейчас проводятся отдельные программы обучения. При этом в пресс-службе Фонда президентских грантов подчеркнули, что некоммерческие организации из этих двух областей участвуют в партнёрских проектах, которые представили юридические лица из других регионов.