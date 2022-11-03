Недовольный ценами на газ Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ

Французский президент Эмманюэль Макрон "открыл огонь" по США, заявив, что их экспортные цены на энергоносители намного выше внутренних. Так написала китайская газета "Хуаньцю шибао".

"Мы не можем принять тот факт, что американские партнёры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счёт Европы", — приводит издание слова министра финансов Франции Брюно Лё Мэра.

Вашингтон, указал автор статьи, воспользовался энергетическим кризисом и увеличил экспорт газа и нефти до небывалых объёмов. В связи с этим в ЕС считают, что Соединённые Штаты "грабят их во время пожара". Кроме того, благодаря экспорту американские власти смогли укрепить экономику и увеличить ВВП в третьем квартале на 2,6% в годовом выражении.