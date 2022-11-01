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1 ноября, 03:26

"Нервничаешь?": В США нагрубили Байдену после его новой речи об экономике

Зрители отреагировали на угрозы Байдена в адрес американских нефтяных компаний

Зрители телеканала CNBC негативно отреагировали на высказывания президента США Джо Байдена в адрес американских нефтяных компаний. Глава Белого дома ранее обвинил нефтяную промышленность, получающую рекордную прибыль, в том, что та не сдержала обещания "инвестировать в Америку и поддерживать американский народ".

"Полный бред. Этот парень сначала блокирует нефтепроводы и разработки месторождений, а потом обвиняет нефтяные компании", заявил пользователь Fast4oward.

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"Разве его целью не было прикрытие нефтяной промышленности?" спросил Eric Metz.

"Я предполагаю, что такое происходит, когда вы препятствуете строительству нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов в США", поделился мнением юзер Jason k.

"Нервничаешь? Потому что в стране вот-вот закончится дизельное топливо", отметил Gigi Gregory.

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"Если вы затеяли перепалку с саудовцами и остановили добычу нефти у себя, то ждите поражения 8 ноября [в день выборов в Конгресс]", написал, в свою очередь, Harry Jove.

"Этот парень и его тусовка воплощение мема о парне, который едет на велосипеде и суёт палку в колесо, обвиняя всех остальных", добавил Daniel Garcia.

Ранее Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат. Президент США заявил, что поправки к закону "О снижении инфляции" предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".

Обложка ©

ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Юлия Коновалова

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