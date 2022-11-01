"Нервничаешь?": В США нагрубили Байдену после его новой речи об экономике

Зрители телеканала CNBC негативно отреагировали на высказывания президента США Джо Байдена в адрес американских нефтяных компаний. Глава Белого дома ранее обвинил нефтяную промышленность, получающую рекордную прибыль, в том, что та не сдержала обещания "инвестировать в Америку и поддерживать американский народ".

"Полный бред. Этот парень сначала блокирует нефтепроводы и разработки месторождений, а потом обвиняет нефтяные компании", — заявил пользователь Fast4oward.

"Разве его целью не было прикрытие нефтяной промышленности?" — спросил Eric Metz.

"Я предполагаю, что такое происходит, когда вы препятствуете строительству нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов в США", — поделился мнением юзер Jason k.

"Нервничаешь? Потому что в стране вот-вот закончится дизельное топливо", — отметил Gigi Gregory.

"Если вы затеяли перепалку с саудовцами и остановили добычу нефти у себя, то ждите поражения 8 ноября [в день выборов в Конгресс]", — написал, в свою очередь, Harry Jove.

"Этот парень и его тусовка — воплощение мема о парне, который едет на велосипеде и суёт палку в колесо, обвиняя всех остальных", — добавил Daniel Garcia.