The Guardian: В Лондоне подростка обвиняют в покушении на убийство ребёнка-беженца
В Лондоне пятнадцатилетний подросток задержан по подозрению в покушении на убийство ребёнка-беженца. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, около полуночи 22 октября юноша набросился с ножом на ребёнка у отеля в западной части Лондона. Здесь Министерство внутренних дел размещает взрослых мужчин, нуждающихся в убежище. В итоге пострадавший ребёнок был доставлен в клинику. После выписки его передали на попечение детской социальной службы в районе, где расположена гостиница.
Вместе с 15-летним подростком арестован 17-летний юноша, который обвиняется в угрозах убийством. Молодой человек предстанет перед магистратским судом Аксбриджа.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ирландии восьмилетней украинской девочке нанесли 75 ударов ножом. Преступление было совершено в деревне Клэркасл, в отеле, переоборудованном властями для размещения беженцев. Малышка и её 46-летняя мать, которая лежала рядом с ребёнком без сознания, были доставлены в больницу.
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