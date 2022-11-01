The Guardian: В Лондоне подростка обвиняют в покушении на убийство ребёнка-беженца

В Лондоне пятнадцатилетний подросток задержан по подозрению в покушении на убийство ребёнка-беженца. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, около полуночи 22 октября юноша набросился с ножом на ребёнка у отеля в западной части Лондона. Здесь Министерство внутренних дел размещает взрослых мужчин, нуждающихся в убежище. В итоге пострадавший ребёнок был доставлен в клинику. После выписки его передали на попечение детской социальной службы в районе, где расположена гостиница.

Вместе с 15-летним подростком арестован 17-летний юноша, который обвиняется в угрозах убийством. Молодой человек предстанет перед магистратским судом Аксбриджа.