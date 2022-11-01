Моряки Севастополя сбили беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев: На севере города моряки сбили беспилотник
На севере Севастополя в районе Любимовки моряки сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", — написал он в своём канале в Telegram.
Ранее Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Её отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано.
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ТАСС / Сергей Мальгавко