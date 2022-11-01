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1 ноября, 02:19

Моряки Севастополя сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев: На севере города моряки сбили беспилотник

На севере Севастополя в районе Любимовки моряки сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА",написал он в своём канале в Telegram.

В Севастополе ПВО отразила все атаки БПЛА и уничтожила надводный беспилотник

В Севастополе ПВО отразила все атаки БПЛА и уничтожила надводный беспилотник

Ранее Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Её отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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