НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 01:56

Автовладельцам напомнили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября

Адвокат Миронов: С 1 ноября самоходные машины перейдут на электронные ПТС

С 1 ноября самоходные машины — к ним можно отнести коммунальную, дорожно-строительную, лесозаготовительную технику — полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). Ранее это уже коснулось легковых автомобилей, изготовленных в странах – членах ЕАЭС, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В разговоре с агентством "Прайм" он заметил, что со 2 ноября 2020 года обычные автомобили регистрируются в России только при наличии электронных паспортов. Оформить ЭПТС можно и на подержанные машины.

На территории РФ можно пользоваться водительскими правами ДНР, ЛНР и Украины

На территории РФ можно пользоваться водительскими правами ДНР, ЛНР и Украины

Миронов отметил, что и бумажный, и электронный ПТС имеют одинаковую силу с юридической точки зрения — и сейчас собственник авто не обязан переоформлять документ в электронный вариант. Как указал юрист, поменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный возможно, а вот обратная процедура "фактически нереальна". Миронов добавил, что при возникновении вопросов по оформлению ЭПТС владельцу следует обращаться за помощью к сотрудникам МВД или адвокатам.

Ранее сообщалось, что водительские права в следующем году планируют оставить без штрихкода на обратной стороне из-за ненадобности. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Автомобилистам посоветовали, как не купить полис ОСАГО у лжеагента

Автомобилистам посоветовали, как не купить полис ОСАГО у лжеагента

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • птс
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров