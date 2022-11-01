Автовладельцам напомнили, кого затронут изменения в ПТС с 1 ноября

С 1 ноября самоходные машины — к ним можно отнести коммунальную, дорожно-строительную, лесозаготовительную технику — полностью перейдут с бумажных на электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). Ранее это уже коснулось легковых автомобилей, изготовленных в странах – членах ЕАЭС, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В разговоре с агентством "Прайм" он заметил, что со 2 ноября 2020 года обычные автомобили регистрируются в России только при наличии электронных паспортов. Оформить ЭПТС можно и на подержанные машины.

Миронов отметил, что и бумажный, и электронный ПТС имеют одинаковую силу с юридической точки зрения — и сейчас собственник авто не обязан переоформлять документ в электронный вариант. Как указал юрист, поменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный возможно, а вот обратная процедура "фактически нереальна". Миронов добавил, что при возникновении вопросов по оформлению ЭПТС владельцу следует обращаться за помощью к сотрудникам МВД или адвокатам.