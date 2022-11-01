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31 октября, 22:06

"Зеленский нашёл дойную корову": Нервный срыв Байдена рассмешил британцев

Британцы подняли на смех Байдена после его раздражения в адрес Зеленского

Читатели Daily Mail иронично прокомментировали реакцию президента США Джо Байдена, который разозлился во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее об этой ситуации рассказал со ссылкой на источники NBC News.

"Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью", съязвил, в частности, юзер Julido59.

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"Зеленский считает, что нашёл дойную корову, и не перестаёт требовать денег", — в том же тоне заметил другой читатель.

"Если мы отправим в десять раз больше, они всё равно будут просить. Такая бессмысленная трата средств", — констатировал ещё один участник дискуссии.

"Зеленский — клоун. Развёл [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона на четыре миллиарда фунтов стерлингов. Было бы интересно узнать, куда пропали эти деньги. Больше ни единого пенни банкомату Зеленскому!" — возмутился Michael Stewart 70.

"Авантюра Байдена на Украине закончится хуже, чем в Афганистане", — прогнозирует очердной комментатор.

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Напомним, Джо Байден не на шутку рассердился в ходе телефонного общения с украинским коллегой, когда тот вновь пожаловался на недостаточную военную помощь. Речь идёт о разговоре президентов ещё летом этого года, когда Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины. Байден каждый раз созванивался с Зеленским после одобрения новых мер поддержки в Конгрессе, но та беседа вышла иной.

Обложка ©

Flickr

Юлия Коновалова

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