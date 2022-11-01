"Зеленский нашёл дойную корову": Нервный срыв Байдена рассмешил британцев

Читатели Daily Mail иронично прокомментировали реакцию президента США Джо Байдена, который разозлился во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее об этой ситуации рассказал со ссылкой на источники NBC News.

"Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью", — съязвил, в частности, юзер Julido59.

"Зеленский считает, что нашёл дойную корову, и не перестаёт требовать денег", — в том же тоне заметил другой читатель.

"Если мы отправим в десять раз больше, они всё равно будут просить. Такая бессмысленная трата средств", — констатировал ещё один участник дискуссии.

"Зеленский — клоун. Развёл [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона на четыре миллиарда фунтов стерлингов. Было бы интересно узнать, куда пропали эти деньги. Больше ни единого пенни банкомату Зеленскому!" — возмутился Michael Stewart 70.

"Авантюра Байдена на Украине закончится хуже, чем в Афганистане", — прогнозирует очердной комментатор.