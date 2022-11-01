Салихова резко ответила Мостовому на критику: "Даже хомячков тренировать не доверила бы"

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в беседе со "Спорт-Экспрессом" раскритиковала экс-полузащитника сборной России Александра Мостового, который связал последние успехи красно-белых с отсутствием негативных комментариев от Салиховой.

По словам Салиховой, сейчас у "Спартака" долгосрочные контракты с ведущими российскими игроками, в ближайшее время клуб может усилиться несколькими сильными футболистами, за которых будет вестись борьба на трансферном рынке. Она также вспомнила, что в связке с ней работал спортивный директор Лука Каттани, сумевший найти для "Спартака" отличного тренера — Паоло Ваноли — и собравший мощную команду, которая "идёт на полных парусах".

За последние два года красно-белые брали серебряные медали РПЛ, выходили в плей-офф Лиги Европы, выигрывали Кубок России. По словам Салиховой, такими достижениями не может похвастать ни одна другая отечественная команда, за исключением "Зенита".

"Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила", — резюмировала Салихова.

Ранее Александр Мостовой заявил, что успешные результаты "Спартака" по итогам первого круга связаны с тем, что вокруг клуба улучшилась атмосфера из-за отсутствия постоянных комментариев от Заремы Салиховой. Добавим, что после 15 туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице.