Лавров поднял вопрос о гарантиях безопасности по гуманитарному коридору
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий от Украины по зерновому коридору
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий. Только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что телефонная беседа Лаврова и Чавушоглу состоялась 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".
"В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", — проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнули в МИД РФ, только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определённому "черноморской инициативой". Кроме того, Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.
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