Лавров поднял вопрос о гарантиях безопасности по гуманитарному коридору

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий. Только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что телефонная беседа Лаврова и Чавушоглу состоялась 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".

"В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", — проинформировали в ведомстве.