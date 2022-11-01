В США раскрыли особый страх Зеленского

Киев сомневается, что Украина в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США перестанет получать военную помощь, однако опасается лишиться финансирования от Вашингтона. Об этом заявил лоббист Дэниел Вайдич.

По его мнению, украинские власти уверены, что Республиканская партия не урежет военную помощь Киеву, тем не менее под вопросом остаётся финансовая поддержка, без которой не способно функционировать государство.

"В Киеве понимают: им придётся работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками", — сказал Вайдич в беседе с Politico.

В публикации отмечается также, что американским политикам придётся обосновать избирателям необходимость продолжения поддержки Киева. В свою очередь, член комитета Палаты представителей США по вооружённым силам республиканец Дон Бейкон высказал мнение, что законодатели обеих партий хотят быть уверены в коллективной помощи Украине совместно с союзниками.