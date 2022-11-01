В США раскрыли особый страх Зеленского
Украинский лоббист Вайдич сообщил о страхе Зеленского остаться без денег США
Киев сомневается, что Украина в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США перестанет получать военную помощь, однако опасается лишиться финансирования от Вашингтона. Об этом заявил лоббист Дэниел Вайдич.
По его мнению, украинские власти уверены, что Республиканская партия не урежет военную помощь Киеву, тем не менее под вопросом остаётся финансовая поддержка, без которой не способно функционировать государство.
"В Киеве понимают: им придётся работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками", — сказал Вайдич в беседе с Politico.
В публикации отмечается также, что американским политикам придётся обосновать избирателям необходимость продолжения поддержки Киева. В свою очередь, член комитета Палаты представителей США по вооружённым силам республиканец Дон Бейкон высказал мнение, что законодатели обеих партий хотят быть уверены в коллективной помощи Украине совместно с союзниками.
Издание обращает внимание, что Зеленский часто требует то, что президент США Джо Байден не планирует давать. В ответ украинский президент выражает неудовлетворённость и получает активную поддержку со стороны членов Конгресса США из обеих партий. В Белом доме опасаются, что Зеленский в случае победы республиканцев может ещё активнее использовать такую тактику.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией. Он также выразил уверенность, что выборы в Конгресс США не скажутся на этой поддержке.
ТАСС / АР