Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине
Путин: Удары по инфраструктуре на Украине отчасти являются ответом за теракт в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE
Удары по объектам инфраструктуры на территории Украины, которые произошли 31 октября, стали отчасти ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Отчасти так и есть", — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент при этом предупредил, что "это не всё, что могли бы сделать".
Кроме того, Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки со стороны Украины по кораблям Черноморского флота.
"Та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения — отразили все атаки", — подчеркнул он.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.
Утром 31 октября ВС России продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет ПВО якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.