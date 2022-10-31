Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине

Удары по объектам инфраструктуры на территории Украины, которые произошли 31 октября, стали отчасти ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Отчасти так и есть", — сказал глава государства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент при этом предупредил, что "это не всё, что могли бы сделать".

Кроме того, Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки со стороны Украины по кораблям Черноморского флота.