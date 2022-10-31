В резиновых сапогах: Британцев озадачили странным советом по экономии на продуктах

Британцам рассказали, что снизить расходы на продукты можно при помощи выращивания свежей зелени дома. На это не придётся тратить много денег. Рекомендациями по созданию домашнего огорода из подручных материалов поделилась эксперт по садоводству редактор журнала The Organic Way Ким Стоддарт.

"Есть множество способов сэкономить деньги и получать радость, выращивая на подоконниках съедобные растения. Возможно, у вас есть то, что можно превратить в горшки прямо сейчас", — приводит её слова издание Express.

По словам эксперта, садоводство может быть занятием, требующим вложений, так что чем больше материалов для выращивания растений найдётся в доме, тем лучше. Кроме того, это может стать хорошей возможностью дать вторую жизнь ненужным вещам. Как указала Стоддарт, отлично подходит в качестве горшка пластиковая тара от продуктов из магазинов.

Она добавила, что баночки, например, из-под йогурта тоже могут быть использованы, они особенно полезны для проращивания семян. Специалист подчеркнула, что в донышках можно сделать отверстия, но это необязательно, достаточно не переливать растения. При этом особенно хороши для выращивания съедобной зелени старые резиновые сапоги. В них стоит положить что-то тяжёлое, чтобы они, превратившись в горшки, стояли ровно.

"Я предпочитаю выращивать в них дома такие травы, как петрушка, лук-резанец или мята, которые можно будет переставить за дверь, чтобы у них было больше света", — поведала Стоддарт, отметив, что в качестве горшков подойдёт любая керамическая посуда: кружки, миски и ненужные хлебные корзины.