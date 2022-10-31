Путин пообещал продолжить контакты Азербайджана и Армении с участием России

Президент России Владимир Путин заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.

"Готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", — сказал российский лидер журналистам.