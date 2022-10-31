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31 октября, 20:21

Путин пообещал продолжить контакты Азербайджана и Армении с участием России

Президент России Владимир Путин заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.

"Готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", — сказал российский лидер журналистам.

Путин сообщил о принятии совместного заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин сообщил о принятии совместного заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном

Ранее Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Напомним, сегодня в Сочи состоялся трёхсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. На нём стороны обсудили накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Перед ним Владимир Путин провёл отдельные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

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LIFE

Дмитрий Алексиевич

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