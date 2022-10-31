Стало известно, когда Галактионов может возглавить "Локомотив"
СЭ: Галактионов, вероятно, станет главным тренером "Локомотива" во время зимней паузы
Переход главного тренера футбольного клуба "Пари НН" Михаила Галактионова в московский "Локомотив", вероятнее всего, произойдёт во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, на данный момент стороны уже достигли устной договорённости, которая при этом пока не подкреплена никакими письменными соглашениями. Однако руководство "Пари НН" в настоящее время занимается поиском нового главного тренера команды.
В начале октября "Локомотив" уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера столичного клуба. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Фёдоров. Позже появилась информация, что Галактионов может стать новым наставником "Локомотива".
На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. В минувшем туре они уступили московскому ЦСКА со счётом 1:0.
Официальный сайт "Пари НН"