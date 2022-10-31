Стало известно, когда Галактионов может возглавить "Локомотив"

Переход главного тренера футбольного клуба "Пари НН" Михаила Галактионова в московский "Локомотив", вероятнее всего, произойдёт во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, на данный момент стороны уже достигли устной договорённости, которая при этом пока не подкреплена никакими письменными соглашениями. Однако руководство "Пари НН" в настоящее время занимается поиском нового главного тренера команды.