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31 октября, 20:01

Стало известно, когда Галактионов может возглавить "Локомотив"

СЭ: Галактионов, вероятно, станет главным тренером "Локомотива" во время зимней паузы

Переход главного тренера футбольного клуба "Пари НН" Михаила Галактионова в московский "Локомотив", вероятнее всего, произойдёт во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, на данный момент стороны уже достигли устной договорённости, которая при этом пока не подкреплена никакими письменными соглашениями. Однако руководство "Пари НН" в настоящее время занимается поиском нового главного тренера команды.

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В начале октября "Локомотив" уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера столичного клуба. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Фёдоров. Позже появилась информация, что Галактионов может стать новым наставником "Локомотива".

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. В минувшем туре они уступили московскому ЦСКА со счётом 1:0.

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Официальный сайт "Пари НН"

Иван Косицын

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