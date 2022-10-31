Путин сообщил о принятии совместного заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин назвал полезной встречу с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, подчеркнув, что она создала хорошую атмосферу для будущих возможных соглашений. Главный итог состоит в том, что главы государств приняли совместное заявление.

"Провели три сессии переговоров. Разговаривали втроём. По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Создала хорошую атмосферу для будущих возможных договорённостей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня согласовали совместное заявление. Скажу откровенно: не всё удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного специалистами текста. Но я согласен, что встреча была полезной и это создаёт условия для дальнейших шагов по урегулированию ситуации в целом", — подчеркнул Путин.