Ещё несколько взрывов прогремело в Донецке

Официальной информации об этом пока не поступало. В местных пабликах в соцсетях также нет сведений о возможных разрушениях.

Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ центра Донецка: один из украинских снарядов разорвался у Дома правительства в Донецке. Ещё как минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого, уточнили в СЦКК.