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31 октября, 18:08

Ещё несколько взрывов прогремело в Донецке

В нескольких километрах от центра Донецка прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС.

Официальной информации об этом пока не поступало. В местных пабликах в соцсетях также нет сведений о возможных разрушениях.

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ центра Донецка: один из украинских снарядов разорвался у Дома правительства в Донецке. Ещё как минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого, уточнили в СЦКК.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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