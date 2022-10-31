Ещё несколько взрывов прогремело в Донецке
В нескольких километрах от центра Донецка прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС.
Официальной информации об этом пока не поступало. В местных пабликах в соцсетях также нет сведений о возможных разрушениях.
Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ центра Донецка: один из украинских снарядов разорвался у Дома правительства в Донецке. Ещё как минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого, уточнили в СЦКК.
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ТАСС / Валерий Шарифулин