ВСУ обстреляли центр Донецка

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. При этом о пострадавших и разрушениях в городе информация не поступала.







"ВФУ нанесли удар по центру Донецка. Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка", — говорится в сообщении.

Обстрел ведётся в направлении студенческого городка. При этом удары по центральной части города продолжаются. Кроме того, жители в соцсетях сообщают о прилётах боеприпасов в жилой дом на улице Щорса.

Последствия удара ВСУ по улице Щорса в Донецке. Видео © t.me / Типичный Донецк