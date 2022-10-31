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31 октября, 13:02

ВСУ обстреляли центр Донецка

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. При этом о пострадавших и разрушениях в городе информация не поступала.

  • Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк
    Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк
  • Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк
    Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк
  • Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк
    Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк

Последствия обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Фото © t.me / Типичный Донецк

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"ВФУ нанесли удар по центру Донецка. Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка", — говорится в сообщении.

Обстрел ведётся в направлении студенческого городка. При этом удары по центральной части города продолжаются. Кроме того, жители в соцсетях сообщают о прилётах боеприпасов в жилой дом на улице Щорса.

Последствия удара ВСУ по улице Щорса в Донецке. Видео © t.me / Типичный Донецк

Обстрел ВСУ превратил НИИ математики в Донецке в руины, но сотрудников спасла удалёнка

Обстрел ВСУ превратил НИИ математики в Донецке в руины, но сотрудников спасла удалёнка

Ранее Лайф сообщал, что при обстреле посёлка Бирюзова Кировского района Донецка пострадало пять мирных жителей.

Обложка ©

t.me / Типичный Донецк

Артур Белкин

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