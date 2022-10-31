В Раде оценили ежедневные траты Украины из-за воздушной тревоги в $203 млн
Депутат Рады Гетманцев: Из-за воздушной тревоги Украина ежедневно теряет $203 миллиона
Украина ежедневно теряет семь с половиной миллиардов гривен (или 203 миллиона долларов) из-за объявления воздушной тревоги, которая звучит в любое время суток, в том числе и в самый разгар рабочего дня. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
"Потери от продолжающихся во время рабочего дня масштабных тревог исчисляются по меньшей мере в семь с половиной миллиардов гривен для ВВП", — написал он в своём телеграм-канале.
Народный избранник заявил о необходимости подойти к ситуации со всей серьёзностью, а также предложил организовать работу госпредприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги.
К слову, сегодня утром ряд украинских изданий начал писать о взрывах в нескольких регионах страны. Прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Как было видно на "Карте воздушной тревоги", сирены звучали практически по всей стране. Кроме того, офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии на Украине.
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