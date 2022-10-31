Украинские военные применили боеприпасы с белым фосфором в зоне СВО

Украинские военные применили РСЗО "Град" с боеприпасами, начинёнными белым фосфором, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА "Новости" рассказал старший офицер батареи с позывным Космос.

"Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжёлый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в четырёх километрах от позиций нашей пехоты. На них пошёл противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО "Град" с запрещёнными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами", — отметил собеседник агентства.

По его словам, тактика украинских военных заключалась в том, чтобы отвлечь этим внимание от стрельбы фугасными снарядами из РСЗО. Кроме того, боец рассказал, что со стороны Украины применялись кассетные боеприпасы, а некоторые машины получили от них соответствующие пробоины.