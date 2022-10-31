На фоне трагедии в Сеуле россиянам дали советы, которые помогут спастись в давке

Недавно в одном из столичных районов Сеула, где праздновали Хэллоуин, произошла давка, унёсшая жизни по меньшей мере 153 человек. "Вечерняя Москва" узнала у эксперта по безопасности Станислава Петрова о порядке действий при панике в толпе. По его словам, самым опасным местом в скоплении людей является эпицентр, где вас могут попросту не заметить.

"Вам достаточно споткнуться или упасть, чтобы получить травмы от посторонних, которые вас могут не заметить. Особенно опасно детям находиться в гуще событий", — рассказал Петров.

При посещении массовых мероприятий детей нужно обязательно одеть в яркие цвета и сделать общее фото, чтобы посторонние в случае чего помогли с их поисками. Также важно договориться со всеми об общем месте встречи, лучшим вариантом которого будет медпункт, где вам окажут необходимую помощь.

Если давка всё же началась, то нужно избегать крепких мужчин и женщин на каблуках, которые смогут затопать вас или повредить ваши мягкие ткани. Также Петров советует повесить перед собой рюкзак, чтобы наступившие на вас люди не сломали вам рёбра. Детей стоит держать перед собой, укрывая их. Также важно избегать стен и столбов, где вас могут задавить.

"Не спешите, назад ни в коем случае нельзя оборачиваться. Идите в унисон с остальными, удерживая себя на ногах, контролируя детей. Параллельно нужно глазами искать конечный пункт, который станет выходом из толпы... Большинство людей правши, поэтому двигайтесь в правую сторону", — добавил он.

Последний совет поможет вам вырваться из общего течения. При посещении подобных мероприятий всегда изучайте карту локации, чтобы запомнить безопасные места.