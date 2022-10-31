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31 октября, 12:28

Политолог сочла назначение Сунака премьером Британии хорошим знаком для России

Профессор Ветренко объяснила, почему Сунак — это хорошо для России

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является самым авторитетным политиком Консервативной партии, а также очень умный. Как предположила в эфире радио "Комсомольская правда" доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко, его назначение — хороший показатель для России.

"Риши Сунак умён. Так вот, вопрос: хорошо это для России или плохо? Я считаю, что это хорошо. Мы уже имели 44 дня глупого премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. <…>. Так вот, Риши Сунак действительно самый авторитетный политик Консервативной партии", сказала она.

Как напомнила Ветренко, в предварительном голосовании на выборах премьера Великобритании Сунак стал первым финалистом гонки, а Лиз Трасс заняла лишь четвёртое место. Профессор указала, что на должность премьера Британии требовался политик с радикальной риторикой в отношении России и готовый принимать такие же меры, поэтому и "продавили Трасс". На поражение Сунака повлиял также и факт его отставки из-за скандала, в котором фигурировал экс-премьер Британии Борис Джонсон.

По мнению профессора, именно те шаги Сунака помогли Трасс занять пост премьера, на котором она впоследствии своими действиями способствовала развалу экономики Великобритании.

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Лайф рассказывал, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.

Обложка ©

Getty Images / Jeff J Mitchell

Оксана Попова

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