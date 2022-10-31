Политолог сочла назначение Сунака премьером Британии хорошим знаком для России
Профессор Ветренко объяснила, почему Сунак — это хорошо для России
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является самым авторитетным политиком Консервативной партии, а также очень умный. Как предположила в эфире радио "Комсомольская правда" доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко, его назначение — хороший показатель для России.
"Риши Сунак умён. Так вот, вопрос: хорошо это для России или плохо? Я считаю, что это хорошо. Мы уже имели 44 дня глупого премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. <…>. Так вот, Риши Сунак действительно самый авторитетный политик Консервативной партии", — сказала она.
Как напомнила Ветренко, в предварительном голосовании на выборах премьера Великобритании Сунак стал первым финалистом гонки, а Лиз Трасс заняла лишь четвёртое место. Профессор указала, что на должность премьера Британии требовался политик с радикальной риторикой в отношении России и готовый принимать такие же меры, поэтому и "продавили Трасс". На поражение Сунака повлиял также и факт его отставки из-за скандала, в котором фигурировал экс-премьер Британии Борис Джонсон.
По мнению профессора, именно те шаги Сунака помогли Трасс занять пост премьера, на котором она впоследствии своими действиями способствовала развалу экономики Великобритании.
Лайф рассказывал, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.
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