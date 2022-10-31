В Крыму намерены национализировать виллу Зеленского

Крымскую виллу президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в посёлке Ливадия под Ялтой, намерены национализировать, как и другое имущество на полуострове. Об этом Ura.ru заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Конечно, и виллу [Владимира Зеленского] национализируют. Всё, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество Республики Крым", — заявил Цеков.