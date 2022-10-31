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31 октября, 12:24

В Крыму намерены национализировать виллу Зеленского

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Крымскую виллу президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в посёлке Ливадия под Ялтой, намерены национализировать, как и другое имущество на полуострове. Об этом Ura.ru заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Конечно, и виллу [Владимира Зеленского] национализируют. Всё, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество Республики Крым", — заявил Цеков.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на территории республики национализируют компании, связанные с киевским режимом. Соответствующий документ будет подписан 1 ноября.

Артур Белкин

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