24-летний актёр и певец к-pop Ли Джихан погиб в смертельной давке в Сеуле

Звезда к-pop и актёр Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших во время давки в центре Сеула в ночь на 30 октября. Смерть 24-летнего артиста подтвердили в местном продюсерском центре 935 Entertainment.

"Актёр Ли Джи-хан был дружелюбным и добрым другом для всех. Бесконечно яркий актёр, который всегда улыбался <...> невозможно поверить, что мы больше не увидим эту улыбку", — говорится в сообщении компании в Twitter.