24-летний актёр и певец к-pop Ли Джихан погиб в смертельной давке в Сеуле
Ли Джихан. Фото © Twitter / @sosyaltvcomtr
Звезда к-pop и актёр Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших во время давки в центре Сеула в ночь на 30 октября. Смерть 24-летнего артиста подтвердили в местном продюсерском центре 935 Entertainment.
"Актёр Ли Джи-хан был дружелюбным и добрым другом для всех. Бесконечно яркий актёр, который всегда улыбался <...> невозможно поверить, что мы больше не увидим эту улыбку", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю соболезнования.