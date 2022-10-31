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31 октября, 12:01

24-летний актёр и певец к-pop Ли Джихан погиб в смертельной давке в Сеуле

<p>Ли Джихан. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sosyaltvcomtr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@sosyaltvcomtr</a></p>

Ли Джихан. Фото © Twitter / @sosyaltvcomtr

Звезда к-pop и актёр Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших во время давки в центре Сеула в ночь на 30 октября. Смерть 24-летнего артиста подтвердили в местном продюсерском центре 935 Entertainment.

"Актёр Ли Джи-хан был дружелюбным и добрым другом для всех. Бесконечно яркий актёр, который всегда улыбался <...> невозможно поверить, что мы больше не увидим эту улыбку", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Родных одной не могут найти: Тела погибших в Сеуле россиянок доставят на родину

Родных одной не могут найти: Тела погибших в Сеуле россиянок доставят на родину

Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю соболезнования.

Ирина Фальке

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