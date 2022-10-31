Путин — о конфликте в Карабахе: Надо его завершать

Президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выступил за завершение конфликта в Нагорном Карабахе и призвал найти моменты, которые позволят двигаться вперёд в этом направлении.

"Конфликт вокруг Карабаха длится уже десятилетия. Надо когда-то его завершать. Согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны сейчас, а потом в трёхстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят двигаться вперёд", — отметил Путин.