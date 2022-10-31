Воробьёв предложил компенсировать эвакуированным в Подмосковье белгородцам аренду жилья

В Московской области эвакуированным из приграничных с Украиной районов жителям Белгородской области компенсируют арендную плату за жильё. С таким предложением выступил глава Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

"Если вы хотите жить отдельно в случае, если вы работаете и востребованы, мы могли бы оплачивать аренду жилья, что позволяет человеку жить комфортно", — сказал он переселенцам и добавил, что власти Подмосковья уже разработали алгоритм оформления субсидии и готовы воплотить его в жизнь.

Жители Белгородской области, эвакуированные из приграничных населённых пунктов, прибыли в Подольск 29 октября. Их поселили в пункты временного размещения, которые были организованы на базе детских муниципальных лагерей в Подольске, Щёлкове и Клину. Для каждой семьи подготовлен отдельный номер. Кроме того, для прибывших организовано пятиразовое питание.