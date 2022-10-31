Песков: Россия не оставит без поддержки страны Африки после выхода из зерновой сделки
Россия намерена продолжить поддержку беднейших стран после выхода из зерновой сделки, предстоит найти способы осуществить данную задачу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна по этой сделке приходилась на беднейшие страны, всё остальное получили не беднейшие страны, которые находятся в Европе. Как это будем делать, это вопрос сложный, непростой, его ещё предстоит прорабатывать. Пока мы можем гарантировать готовность российской стороны выпадающие объёмы за свой счёт компенсировать", — уточнил он.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.
Новости
Getty Images / Sefa Karacan