Песков: Россия не оставит без поддержки страны Африки после выхода из зерновой сделки

"Лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна по этой сделке приходилась на беднейшие страны, всё остальное получили не беднейшие страны, которые находятся в Европе. Как это будем делать, это вопрос сложный, непростой, его ещё предстоит прорабатывать. Пока мы можем гарантировать готовность российской стороны выпадающие объёмы за свой счёт компенсировать", — уточнил он.