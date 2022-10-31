Песков считает зерновую сделку без участия России рискованной и нереализуемой

Пресс-секретарь президента РФ считает маловероятной реализацию зерновой сделки без участия России, которая вышла из соглашения после провокации Украины. По оценке представителя Кремля, она приобретает рискованный и опасный характер.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", — сказал он журналистам.