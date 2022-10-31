Песков считает зерновую сделку без участия России рискованной и нереализуемой
Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без участия России
Пресс-секретарь президента РФ считает маловероятной реализацию зерновой сделки без участия России, которая вышла из соглашения после провокации Украины. По оценке представителя Кремля, она приобретает рискованный и опасный характер.
"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", — сказал он журналистам.
При этом Песков пока не смог назвать условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки после случившегося, назвав вопрос довольно непростым. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что в настоящее время идёт обсуждение этой темы, в частности, Москва продолжает контакты с Турцией и ООН по линии дипломатического и иных ведомств.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось их отразить. В Минобороны уточнили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Сегодня стало известно, что Турция и ООН возобновили инспекции судов в рамках сделки, после чего первому кораблю разрешили движение по зерновому коридору.
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